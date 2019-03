Solcelleanlæg: Samfundsværdien i strøm til 15.000 husstande er større end i 70 hektar korn

Før den solcellepark på 69 hektar, som Better Energi ønsker at etablere på et areal nord for Ebberup og ud til Odensevej, kan blive til noget, skal planafdelingen i Assens Kommune vurdere, om der overhovedet er planmæssig mulighed for at placere den på netop det sted. Miljø-, Teknik og Planudvalget valgte på sit møde i sidste uge at give grønt lys for at undersøge mulighederne. Bliver der nikket derfra, kræver det et kommuneplantillæg og en lokalplan, som udarbejdes af ansøgeren.

- Arealet er velegnet i forhold til, at der er mange solskinstimer, men der er også naboer, der bliver berørt, og så er der tale om en placering i det åbne land, hvor man normalt ikke placerer bygninger og tekniske anlæg, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V).

- Så der er hensyn, vi skal have undersøgt, om det er muligt at få det til at stemme overens i forhold til.

Projektet kan også risikere at komme i modstrid med eksempelvis Naturstyrelsen, der i sin vejledning skriver, at solcelleanlæg så vidt muligt skal placeres i tilknytning til byer, og det vil sige 20-40 meter fra bymæssig bebyggelse.

- Det kommer det ikke i nærheden af her. Så det er en sag, hvor vi afviger fra sædvane i forhold til tekniske anlæg, men omvendt vil jeg sige, at det tyder på, at der er ny teknologi, hvor det er mere effektivt at få energi ud af de her solcellepaneler, og at det kan svare sig at etablere dem i større skala. Her er det strøm svarende til 15.000 husstande. Det er meget. Hvis der er mulighed for at lægge det her, er jeg også fristet af, at vi på den måde vil opfylde ganske meget af vores grønne energimål på en gang. Det trækker os i den retning, siger Dan Gørtz.