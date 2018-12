Sønderborg til Assens: Lad os finde løsninger sammen

Et samlet Sønderborg Byråd svarer her på den appel om at standse vindmølleprojekt, som 27 af 29 byrådsmedlemmer i Assens Kommune har sendt

Kronik: Vi har i Sønderborg Byråd gennem en kronik i Jyske Vestkysten (som Fyens Stiftstidende bringer i dag, red.) modtaget og diskuteret en opfordring fra et flertal i Assens Byråd om at droppe planerne for Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Lad os først slå fast, at vi er utroligt glade for, at byrådet i Assens deler vores visioner om at reducere CO2-udledningen og satse på mere grøn energi til gavn for borgerne i regionen og i hele landet. Vi er også glade for en åben debat, hvor alle synspunkter bliver vendt, for vi er naturligvis bevidste om, at de fleste udviklingsprojekter har både fordele og ulemper, også når det handler om vindmøller i Lillebælt.

Samtidig er vi overbeviste om, at dialog baseret på både følelser og fakta giver det bedste resultat for alle berørte kommuner og borgere. Vi har fra begyndelsen af projektet i 2011 valgt at være åbne og lydhøre og har blandt andet afholdt otte møder med borgerne - seks flere, end vi er forpligtede til rent proceduremæssigt, men alle møder har været nyttige, og givet borgerne mulighed for dialog med spørgsmål og svar, og vi er blevet klogere på, hvilke forhold borgerne gerne ville have undersøgt. Vi har, synes vi, en god og konstruktiv dialog med de fleste kommuner i området og er derfor også lidt kede af bemærkningen om, at vi ikke er gode naboer.

Kronikken og de seneste dages mediedækning kunne næsten give indtryk af, at det er Sønderborg mod Assens, men vi har hele tiden opfordret til, at det skal være Sønderborg sammen med Assens - og med de øvrige kommuner omkring det sydlige Lillebælt.