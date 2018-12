Sønderborg-projektet. Vindmøller i Lillebælt, ja tak

Lokaldebat: I disse uger bruger flere politikere og borgere en del tid på at markere i forhold til Sønderborg-projektet Vindmøller i Lillebælt.

Der har været en udmelding fra byrådet, hvor det siges, at kun to ud af os 29 byrådsmedlemmer er positive overfor projektet - dette vil vi gerne korrigere. Ud over de to, så er vi begge meget positive overfor projektet.

Vi mener faktisk, at vi alle har en opgave at bakke op om projekter, der overholder gældende lovgivning, hvis vi mener noget med at være en klimavenlig kommune og land.

For nogle år siden gik debatten også omkring placering af vindmøller. Dengang var der bred enighed om, at vindmøller skulle placeres i vandet, men åbenbart ikke hvis det er i "vores" vand.

Det er helt korrekt, som der er noteret i pressen, at et flertal i den socialdemokratiske gruppe er enig med modstanderne. Men vi er to, der her gerne vil slå fast, at vi bakker fuldt op om Sønderborg Kommunes byråds modige og fremsynede vindmølleprojekt i Lillebælt.