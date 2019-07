Sølvmågerne skider på rådhuset: Vagn-Aage plaffer dem ned

Særlig plage

70-årige Vagn Aage Agri måtte tidligt op torsdag morgen. Ved 5-tiden forlod han sit hjem i Aborg og kørte ind til Assens Rådhus. Her har han påtaget sig opgaven med at regulere den store bestand af sølvmåger, der i flere år har plaget byens rådhus.

Vagn-Aage Agri er kontaktperson for Assens Kommunes fem reguleringsjægere i Assens Jægerråd - et frivilligt netværk af jægere, der er uddannet under Dansk Jægerforbund til at bekæmpe skadedyr.

Sølvmågekolonien er særligt en plage i perioden fra april til august, hvor fuglene er ekstra aggressive og på vagt over for alt, der kan opfattes som en trussel mode reder og unger. Her holder unger og voksne måger kontakt ved at skrige til hinanden.

Foruden nedskydning af måger regulerer og forebygger Assens Kommune mågebestanden på rådhuset ved blandt andet at pensle æggene i rederne med paraffinolie. Olien lukker porerne i æggene, som langsomt, men sikkert går til.

Men det er praktisk umuligt for kommunens medarbejdere at nå alle reder.

Derfor er Vagn-Aage Agri sendt på mågejagt denne torsdag morgen.