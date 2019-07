Sølvmåger terroriserer Assens Rådhus: Larm blev for meget allerede sidste år

Assens: Sølvmåger har været et problem på Assens Rådhus, siden det blev taget i brug for 10 år siden.

Det fortæller Janne Kornbeck, som er sekretær i rådhusets byrådssekretariat. Derfor har Assens Kommune fået tilladelse til at regulere mågebestanden i samarbejde med Assens Jægerråd.

- Sidste år eksploderede antallet af måger, og der er endnu flere i år. Det er derfor, vi har allieret os med jægerforbundet. Det er ikke for at udrydde mågerne, men for at holde det på et acceptabelt niveau, fortæller Janne Kornbeck.