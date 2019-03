Søger fonde: Æblefestival vil skaffe flere cykler til de ældre

Else Marie Kristensen står i spidsen for den populære Æblefestival, der hvert år holdes i Assens. Nu vil hun udvide konceptet for festivalen og skaffe flere cykler til plejecentrene i Assens Kommune, så flere ældre og fysisk udfordrede kan få glæde af cykelture i dagligdagen.

Assens: Normalt beskæftiger Else Marie Kristensen sig med kælegrise og æbler i spandevis, men nu er hun begyndt på noget helt nyt, efter hun er blevet frivillig cykelpilot. Som cykelpilot gør hun en forskel for de ældre beboere på plejehjemmene Æblehaven og Strandgården i Haarby ved at tage dem med på en ugentlig cykeltur rundt i byen. Nu vil hun have flere med på cyklen.

- Jeg har haft lidt fokus på, hvad vi gennem Æblefestivalen kan gøre for folk, der ikke kommer ud og får naturoplevelser. Og der har jeg været på udkig efter, hvad vi kunne gøre for at give dem flere af den slags oplevelser.

- Jeg faldt over de her rickshawcykler og blev helt bidt af det. Jeg vil enormt gerne gøre noget for dem, der har svært ved at komme ud af deres bolig på egen hånd, siger Else Marie Kristensen.

Derfor vil hun nu gennem Æblefestivalen søge fondsmidler til at anskaffe flere cykler til Assens Kommunes plejecentre, så flere kan få glæde af de ugentlige cykelture. Hun forventer at få finansieret to til fire cykler i år.