Sø eller ikke sø - ejer vil klage

Mullerød: Helle Krummedige har besluttet sig for at klage over, Assens Kommunes afgørelse om, at den sø, hun, siden hun købte Mullerødvej 17, har haft i bunden af sin have, ikke er en sø, men en midlertidig opstuvning af vand.

Avisen beskrev sidste weekend sagsforløbet mellem Helle Krummedige og Assens Kommune, som endte med den for hende noget overraskende afgørelse, at søen slet ikke er en sø.

Ved en besigtelse i september er gik striden blandt andet på et dræn, som Helle Krummedige ikke har kendt til, som hun betegner som et bunddræn, der vil tømme den §3-beskyttede sø for vand, hvis hun holder det renset, som kommunen har krævet det.

Kommunens folk mente derimod, at det er et overløbsdræn med en tærskel, der sikrer en vis vandstand i søen, hvis der kommer vand nok.

Senere på måneden kom så afgørelsen fra Assens Kommune - at søen slet ikke er en sø men en "temporær opstuvning af vand".