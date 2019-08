Socialdemokratiet: Ingen skal føle sig fremmed i Assens Kommune

Assens Kommune er ikke i mål med integrationsindsatsen, mener Socialdemokratiet, som vil skabe politisk debat i byrådet med oplægget 'Ingen skal føle sig fremmed'.

Assens Kommune gør det godt i forhold til integration, men er langt fra i mål. Det er konklusionen i Socialdemokratiets politiske oplæg 'Ingen skal føle sig fremmed' med undertitlen 'Alle skal i arbejde og blive en del af lokalsamfundet'. Oplægget, som indeholder en række forslag til bedre integration, blev før sommerferien sendt ud til byrådets medlemmer, og dele, som omhandler Assensskolen, er tidligere blevet offentliggjort i Fyens Stiftstidende. Håbet fra partiets lokalafdeling, som har udarbejdet 'Ingen skal føle sig fremmed', er, at byrådet vil diskutere, hvordan integrationsindsatsen i Assens Kommune kan styrkes. - Den mundtlige respons (på oplægget, red.) er, at det er godt, men der er også mange andre vigtige dagsordener for tiden, for eksempel økonomi og Vision 2030. Vi vil gerne drøfte integration på et temamøde i byrådet, fortæller Ashil Farokh (S), byrådsmedlem og en af hovedarkitekterne bag oplægget. I 2019 bor der 2600 udenlandske statsborgere i Assens Kommune fra 90 forskellige lande, fremgår det af 'Ingen skal føle sig fremmed'. I perioden fra 2008-2019 er der flyttet 1400 flygtninge og indvandrere til Assens Kommune, samtidig med at antallet af danske statsborgere i kommunen er faldet med 2400 personer. - Et andet aspekt er, at vi skal løse problemerne med affolkning i kommunen og manglen på arbejdskraft. Vi skal forsøge at fastholde folk, for det er faktisk en fordel for os alle sammen, mener Ashil Farokh.

Socialdemokratiets oplæg I 2018 lancerede Socialdemokratiet i Assens Kommune det politiske debatoplæg 'Uddannelse er vejen frem' om ungdomsarbejdsløshed.I sommeren 2019 udgav partiet endnu et debatoplæg under titlen 'Ingen skal føle sig fremmed', som handler om integration.



Næste tema kan blive ældrepleje i Assens Kommune, oplyser Socialdemokratiet.

Skævvridning I 'Ingen skal føle sig fremmed' foreslås det blandt andet, at Assensskolen bør have mere støtte til integration, og at man skal oprette et integrations- og mangfoldighedsråd samt holde et årligt møde med østeuropæiske arbejdere. Og så skal de 150 borgere, som modtager integrationsydelse, i arbejde eller erhvervsrettet uddannelse. - Det lykkes egentlig godt. Antallet i beskæftigelse er stigende, og antallet af nyankomne er faldet, så det er blevet en mere overskuelig opgave. Blandt de største udfordringer er forskellen mellem mænd og kvinders beskæftigelse, og Assensskolen, mener Finn Brunse (S). En anden udfordring er, at hovedparten af integrationsborgerne i Assens Kommune er bosat i Assens by, fordi boligudgifterne er lavest der, hvilket giver en skævvridning i kommunen.

Forholder sig ikke til økonomi I oplægget forholder Socialdemokratiet sig ikke til, hvad det vil koste at styrke integrationen i Assens Kommune. - Vores forestilling er, at vi så vidt muligt bruger og omdirigerer de eksisterende ressourcer. I første omgang skal vi drøfte det med de andre partier, for der er jo forskellige synspunkter og holdninger. Vi har ikke bedt administrationen om at komme med beregninger. Vi kommer med et politisk debatoplæg, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om og herefter se på på de eksisterende muligheder i organisationen. Det koster ikke altid penge at omstille sig. Vi er klar over, at vi ikke har uendelige mængder af ressourcer i kommunen, og derfor er det ikke meningen, at vi skal pege på flere millioner kroner til det område, mener Ashil Farokh og fortsætter: - Økonomi betyder rigtig meget, men vi skal ikke gå i stå, bare fordi vi har en svær økonomisk situation.