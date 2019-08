Snakken går med det samme: Teater skaber sammenhold hos børn og unge

Sommerteatret var åbent for alle i alderen 6-25 år uanset erfaring. Der var plads til nybegyndere, der skulle overvinde sig selv for at stå på en scene, men også plads til dem, der havde prøvet det før.

Assens: Børn og unge fra hele kommunen fik mulighed for at udfolde deres talent på teaterscenen, da Teatret Lirekassen for første gang afholdt "Sommerteater". I spidsen for projektet stod Kuno Ringer, der udover at være en del af teatrets bestyrelse også er instruktør.

Afhjælper sceneskræk

Flere af deltagerne havde aldrig spillet teater eller stået på en scene før. Nogle var nervøse, mens andre var decideret sceneskræk. Men gennem lege og aktiviteter fik deltagerne mod til at stå på scenen.

En af dem var 22-årige Rikke Elise Rasmussen.

- Jeg er død-sceneskræk, men indtil videre har det været okay at øve på scenen, siger hun.

Frederikke Akselbo, der selv har spillet teater i 12 år, brænder for at introducere børn for teater.

- Det fede er, at børnene får mulighed for at te sig tosset. De får lov til at være sig selv, og på den måde mødes forskellighederne på tværs af alder her på teatret. Samtidig er både børnene og de unge åbne og gode til at hjælpe hinanden, siger hun.

Teatret Lirekassen har normale børne- og ungdomshold, og i efteråret skal der øves til juleforestillingen "Jul i den gamle landsbyskole". Holdene øver en gang om ugen i Tobaksgaarden.