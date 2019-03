Slingrede rundt: Bilister stoppede fuld polak på motorvejen

Aarup: En varebil slingrede, kørte langsomt og brugte begge vognbaner og nødsporet på Den Fynske Motorvej ved Aarup tirsdag aften.

Det bemærkede flere bilister, som det i fællesskab lykkedes at få det slingrende køretøj til at stoppe. Heldigvis, for det viste sig, at chaufføren, en 56-årig polsk mand, kørte på motorvejen med en pænt stor promille på 2,0. Føreren lugtede tillige kraftigt af spiritus.

Bilisterne fik kontaktet politiet, som kunne komme og anholde manden. Det står at læse på politiets døgnrapport./MAKL