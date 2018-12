Frankfri: En skurvogn i på Humlekrogen i Frankfri blev ribbet for en række genstande mellem onsdag eftermiddag og torsdag morgen, da en gerningsmand brød ind. Tyven stjal to kasser med fedtpatroner, en kaffemaskine, en mikrobølgeovn samt et trådløst headset.

Men det var åbenbart ikke nok for tyven, for han brød også ind i en container, som han tog et topnøglesæt, nogle batterier, en grøn vinkelsliber samt en generator. Derudover tog han også en ukendt mængde diesel fra stedet. /PAD