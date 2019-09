Assens: Kort før klokken 11 onsdag formiddag ankom både en ambulance, en politibil, to brandbiler og en indsatslederbil til Strandmølleskolen i Assens.

Fyens Stiftstidende har kontaktet skolen, som fortæller, at en pige uheldigvis har fået en finger ned i et hul i en stål-brandtrappe og ikke kunne få fingeren fri igen. Derfor har beredskabet været nødt til at skære pigen fri, lyder meldigen fra skolens kontor. Pigens tilstand kendes ikke./MAKL