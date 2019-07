Helnæs: Der bliver sikkert rift om pladserne i det intime kunstgalleri i Helnæs Gl. Præstegård lørdag 13. juli, når The Quiggs kl. 20 indtager scenen, lyder det i en pressemeddelelse fra Helnæs Kultur- og Musikforening.

- Det er en god idé at reservere plads på www.helnæskultur.dk eller på telefon 61734540. Duoen består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg, som tidligere har besøgt Helnæs Kultur- og Musikforening, og de tog alle med storm med deres herlige optræden med musik og sang i en oprindelig form - enkel og udtryksfuld med smukke harmonier, lyder det videre fra musikforeningen.

Duoen har fornemmelse for folkesangens tradition, og kombinationen af de to stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og nyskrevne sange krydret med anekdoter og et strejf af humor har vundet stor ros fra både publikum og arrangører for deres optræden. Stephen Quigg spillede i den legendariske skotske folkemusik gruppe The McCalmans. Pernille Quigg er, som fornavnet afslører, dansk. Hun har boet på Skotlands vestkyst en årrække og trådte, efter hun giftede sig, ind på den skotske folkemusikscene.