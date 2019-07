Skoleskibe, 'Fru Jensens pind' og et reddet gammelt vrag: Fem bevaringsværdige skibe i Fyn Rundt

Johanne af Nakskov

Skonnerten Johanne af Nakskov hører til i den store klasse i Fyn Rundt For Bevaringsværdige Sejlskibe. Skibet er bygget i 1895 i Svendborg og sejlede i mange år med fragt i de nordeuropæiske farvande.

Karin og Bertil Jensen har ejet skibet de seneste 30 år, og skibet skiller sig ifølge Alice Breindahl særligt ud ved at have et ekstraordinært langt bovspryd, som er det, der rager frem foran på skibet.

Alice Breindahl fortæller, at Karin Jensen på et tidspunkt fandt et gammelt billede af Johanne, hvor boven var ekstraordinært lang - og hun besluttede sig for at føre den del af skibet tilbage til det oprindelige. Egentlig kaldes en så lang bov for en jagerbov, men på Johanne, har den ifølge Alice Breindahl aldrig heddet andet end "Fru Jensens pind".