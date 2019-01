Skolernes Skakdag samler elever fra seks skoler i Assens Kommune

Assens: Fredag den 8. februar sætter knap 50.000 skoleelever fra 293 skoler over hele landet sig til skakbrættet for at nyde samværet, hylde den analoge hjernegymnastik og i det hele taget mødes på tværs af køn, klassetrin og kultur. Smartphones og tablets bliver for en stund lagt på hylden til fordel for noget så gammeldags som bræt og brikker.

I Assens Kommune deltager 693 elever fra bl.a. Brylle Skole, Ebberup Skole og Tallerupskolen i Skolernes Skakdag 2019.