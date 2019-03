Skoler. Kvaliteten i undervisningen lider skade

Skolerne i Assens Kommune lider under helt utilstrækkelig økonomi. Men kravene til omfang af og indhold i timerne er de samme, som i alle andre kommuner.

Politikerne i Assens Kommune må leve op til deres løfter om at prioritere folkeskolen i Assens Kommune. "Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være kendt for at have det bedste!" Det skrev samtlige partier under på i budgetaftalen for 2018.

I har siden skåret yderligere, og det fortsætter. Der ville være højere sandhedsværdi i at skrive: "Vi vil ikke være kendt for at være Fyns bedste skolevæsen. Vi vil være det billigste!"

Det betyder, at kvaliteten i undervisningen lider skade. Det gælder for lærernes mulighed for at yde velforberedt undervisning til alle elever på netop deres niveau. Det gælder for inklusion, for undervisning af flersprogede elever, for elever med faglige vanskeligheder, ja hele vejen rundt.

Forældrene i folkeskolen har helt forståeligt høje forventninger til kvaliteten af deres børns skolegang. De forventninger vil vi meget gerne leve op til. Vi har bare ikke tilstrækkelig mulighed for det med de nuværende betingelser.

Derfor er det pinedød nødvendigt, at I, kære politikere, i handling og ikke i tomme ord, prioriterer folkeskolen. Så skal vi nok udfylde rammerne.

Lærerne samlet til generalforsamling i Vestfyns Lærerkreds, d. 20.3.2019.