Skoler: Dårlig timing for ny økonomisk model

Inklusion

I Assens Kommune får skolerne økonomiske midler svarende til det antal elever, de har. Den såkaldte incitamentstyrede tildelingsmodel betyder, at skolerne mister penge ved at ekskludere børn fra den almene undervisning, fordi pengene følger eleven.Betalingen for visiterede tilbud til elever kommer fra to forskellige puljer. Den centrale pulje betaler plads i helhedsafdelingen, Pilehaveskolen, eksterne specialskoler, specialefterskoler, læseklasse i Glamsbjerg, Brahesholm samt befording af eleverne. Skolerne betaler af deres eget budget for elever, der skal i LKT- klasser (Læring, Kontakt og Trivsel) samt specialklasse.



I 2018 udgjorde den samlede ramme for det visiterede område 83 millioner kroner. Heraf 70,5 millioner på det centrale område og 12,5 millioner i inklusionsmidler fordelt til skolerne. Herudover får skolerne penge til drift.



BDO har evalueret inklusionsområdet i Assens Kommune, og på baggrund af det har administrationen fremlagt 11 forslag til omlægning af inklusionsområdet. Forslagene har været i høring på skole- og dagtilbudsområdet og blev fremlagt for politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie i januar 2019.



De mest omdiskuterede forslag er:



- Over- og underskud på centrale visitationskonti overføres til skolerne.



- Betaling for Brahesholm og helhedsafdelingen overføres til incitamentstyring - og lægges dermed ud til skolerne.



- Betaling for både Brahesholm, Helhedsafdelingen, LKT-klasser og specialklasser hæves over en treårig periode til 226.000 kroner årligt, svarende til prisen for 10 støttelærertimer ugentligt i almenundervisningen. En elev betragtes som inklusionsbarn, hvis vedkommende har behov for mere end ni ugentlige støttetimer. Formålet er, at det ikke må være billigere at ekskludere end at inkludere eleven.



- Der foretages en omfordeling af inklusionsmidlerne, hvor socioøkonomiske faktorer medregnes, som sikrer, at Assensskolen som minimum tilføres 1,5 millioner kroner årligt.