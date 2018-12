Skolepolitik. Hvilken vej ønsker I at gå?

Lokaldebat: Fyns fattigste skolevæsen melder endnu engang om besparelser.

Jeg har som borger fuld forståelse for, at Assens Kommune ikke kan bruge flere penge, end der står på bankbogen. Men når det så er sagt, undrer det mig, at man tør fortsætte besparelserne på netop dette område. Jeg tillader mig her at spørge de folkevalgte politikere og de politiske partier:

Hvor højt - eller nærmere hvor lavt - tør I sætte barren, og hvilken vej ønsker I så, man skal gå på skoleområdet?

Skal vi stadig fasthold den valgte tildelingsmodel på trods af de skævvridninger, som man allerede kan se den giver skolerne imellem?

Hvilke tanker er der fra politiske side gjort i forhold til om børnene og de unge i Assens Kommune kan leve op til kravene om at leve i et multimodalt samfund, hvor IT spiller en vigtig rolle?

I særdeleshed er jeg nysgerrig på de fremtidige visioner omkring integrationsarbejdet med vores nye borgere i kommunen. Skal vi forvente, at elever med anden etnisk baggrund skal kunne bestå afgangsprøverne efter et-to år i en almenklasse med kun én lærer til at varetage undervisningen?

Jeg er helt sikker på, at alle både i det politiske system og på skoleområdet generelt arbejder for, at alle børn og unge i Assens Kommune bliver så dygtige, som de kan.

Men tør byrådet i sidste ende tage ansvaret for, at de bliver så dygtige som de kan, dog kun ud fra de præmisser (økonomiske rammer), som stilles op?