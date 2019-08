Skoleleder stopper: Der skal findes en ny

Esben Krægpøth, vicedirektør i Assens Kommune, regner med, at en ny leder kan begynde på Assensskolen til årsskiftet.

Assens: Med Trine Trauns opsigelse skal Assens Kommune nu i gang med at finde hendes afløser som leder af Assensskolen.

Først og fremmest skal der indsættes en konstitueret leder, indtil den permanente afløser er fundet, oplyser Esben Krægpøth, der er vicedirektør og leder af Dagtilbud og Skoler i Assens Kommune.

- Vi laver en konstituering, hvor vi sætter en person ind til at lede det. Det er jeg ikke færdig med at drøfte med omgivelserne. Det har jeg også skrevet til forældrene og personalet, og jeg regner med, at vi er færdige med det først i næste uge.

- Vi sætter også gang i en proces med at få ansat en ny skoleleder. Det har jeg møde med skolebestyrelsen om på torsdag, hvor jeg fremlægger en foreløbig plan for, hvordan vi får ansat en nye skoleleder, forklarer Esben Krægpøth.

Skolechefen regner med, at det er et realistisk bud, at den nye skoleleder kan starte 1. januar 2020.