Skoleleder: - Man kan ikke måle velfærd ved at måle børn

3. Politikere bør give friere rammer

Hvis man i dag skulle bygge folkeskolen op fra bunden, ville den se helt anderledes ud, tror Ole Mortensen. Men dens fundamentale organisering har ikke ændret sig ret meget i politikernes bevidsthed.

- Når de lovgiver, når de taler og tænker skole, så ser de den som den skole, de selv gik i. En klasse, en lærer, et fag, en time i et ugeskema, mener han og tilføjer:

- På skolerne forsøger vi at bryde lidt op i disse ting, for eksempel laver vi hele dage med samme fag, valgfag på tværs af klasser, og andet som giver variation. Men vi skal gøre det på en måde, så vi stadig kan leve op til en masse tabeller med tal for det ene og det andet fag. Lige nu er der problemer med valgfag for de ældste, som skal styres ind på nogle bestemte fag fra 7. klasse, fordi man ønsker, at de skal præsenteres for flere praksisfaglige uddannelser. Dermed bliver deres valgmulighed reduceret, siger Ole Mortensen.

I stedet for at lægge en bunden opgave ud til skolerne, bør man lade dem selv definere, hvordan man vil præsentere eleverne for det praksisfaglige, mener han.