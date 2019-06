Kimmie Fritz-Jensen underviser i øjeblikket sin 10-årige søn i hjemmet, fordi han ikke har fået plads på hverken Lærkeskolen eller Salbrovadskolen. Hun mener ikke, at det kan være rigtigt, at sønnen skal være i Aarupskolens helhedsafdeling, hvis han ikke føler sig tryg ved afdelingen.

Den kritik har Fyens Stiftstidende forholdt Esben Krægpøth, leder af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune, der dog forklarer, at han ikke kan kommentere den konkrete sag.

- Men jeg kan fortælle, at når et barn skal noget andet, end det alle andre børn skal, så foregår der en visitationsproces, siger han.

Men grunden til, at Kimmie Fritz-Jensen ikke har lyst til, at hendes søn skal til Aarup, er, at der har været mange problemer op til flytningen, og hun ikke føler sig tryg ved skolen, selvom den er blevet forankret på en anden måde. Er det ikke forståeligt, at hun ikke har lyst til at have sit barn der, selvom han er visiteret til det?

- Det har jeg ingen kommentarer til, for jeg kan ikke udtale mig i konkrete sager. Der ligger altid en visitation, som der er en konklusion på, og den er forældrene bekendte med.

Kan det være rigtigt, at en kommune lader det være op til hende og sønnen selv at finde ud af hans skolegang?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Men har kommunen ikke et ansvar for at sikre, at alle børn kommer i skole, uanset omstændighederne?

- Alle børn, der er tilmeldt skole, skal komme i skole. Selvfølgelig har vi det. Og det gør alle børn også.

Ifølge Esben Krægpøth burde det være muligt for alle familier at finde et passende skoletilbud til deres børn i Assens Kommune.

- Vi kan lave de tilbud, som politikerne vedtager, vi skal have i Assens Kommune. De har vedtaget, at vi har helhedsskolen i Aarup, og det er det tilbud, som de børn, der er visiteret til det, passer til. Ellers bliver man visiteret til et andet tilbud, og der er altid et tilbud til barnet, siger han.