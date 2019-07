Landsbyordningen i Gummerup sætter fokus på personalets trivsel, når der til oktober er Danmarks Mentale Sundhedsdag. For glade ansatte er det bedste for børnene, mener leder.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at skabe en dag for personalet for at give dem et skulderklap og sige, at jeg godt ved, at de knokler rigtig meget i det daglige, at jeg sætter stor pris på det, og selvom de knokler, så skal de huske at passe på sig selv og hinanden. Der er ingen tvivl om, at trivsel er vigtigt, og at der er mange lærere og pædagoger, som bliver stressede i de her tider.

- Jeg ved, at kerneopgaven ikke er personaletrivlsen, men at gøre børnene så dygtige som muligt, men jeg tror, at enhver kan se, at det hænger sammen. Hvis personalet ikke trives, er det sværere at løse kerneopgaven, forklarer hun.

Pia Samsing Bendixen, leder af Huset Gummerup, ved af erfaring, at glade ansatte giver bedre resultater for børnene.

Det kan virke banalt at sige, men det er virkeligheden og en del af baggrunden for, at Landsbyordningen Gummerup, der består af en børnehave, skole og sfo i Huset Gummerup, deltager aktivt i Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober.

Gummerup: Hvis børnene skal have det godt og lære noget, skal de voksne have det godt.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at skabe en dag for personalet for at give dem et skulderklap og sige, at jeg godt ved, at de knokler rigtig meget i det daglige, at jeg sætter stor pris på det, og selvom de knokler, så skal de huske at passe på sig selv og hinanden.

Stramme rammer

Pia Samsing Bendixen har derfor søgt 10.000 kroner hos Velliv Foreningen, der støtter projekter, som fremmer mental sundhed på arbejdspladser, og som i anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag giver 500 arbejdspladser hver 10.000 kroner at markere dagen med.

- Som børnehave- og skole har vi de rammer, vi har. Det er ingen hemmelighed, at Assens Kommune har økonomiske udfordringer, og alt andet lige får vi nok ikke flere penge at lave skole og børnehave for. Så når vi har de her rammer, kan vi tænke tingene på en anden måde, så vi stadig kan lave kerneopgaven - altså god undervisning og god børnehavegang. Der tænker jeg, at personalet er den vigtigste ressource til, at børnene kan lykkes.

- Derfor har jeg søgt til projekt, hvor, efter børnene er sendt på efterårsferie, personalet samles. Så vi kan få besøg af en stresscoach, der kan fortælle os om nogle små ting, vi kan gøre i hverdagen for at passe på hinanden; hvornår skal man stoppe en lærer eller pædagog? Hvornår kan man se, at det er for meget for kollegaen? Hvad gør jeg selv? Hvornår skal jeg selv sige fra, forklarer Pia Samsing Bendixen.