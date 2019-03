Skattesag: Kæmperegning på godt 50 mio. kr. truer Assens Kommune

Den økonomisk trængte Assens Kommune appellerer til økonomi- og indenrigsministeren om, at det ikke kan være rigtigt, kommunen kan risikere at stå med millionregning.

Assens: - Vi er meget, meget forundrede over det her. - Det er med vantro, man læser det. Sådan siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V). Selv om Assens Kommune ikke er part i sagen, kan en skattesag alligevel få voldsom betydning for kommunen. For en mulig kæmperegning på knap 50 millioner kroner kan være på vej til kommunen. Sagen drejer sig om fastsættelse og fordeling af Aarup-madrasvirksomheden Dan-Foams skattepligtige indkomst mellem den amerikanske og den danske afdeling og går helt tilbage mellem 2001-2011. Ifølge Assens Kommune har sagen nået en delafslutning, hvor kommunen har fået oplysninger om, der er indgået en frivillig aftale mellem virksomheden og Skat for en årrække. Det skulle betyde, virksomheden skal have refunderet et stort millionbeløb på grund af for meget indbetalt selskabsskat. Og den hænger kommunen så på. Men det kan ikke være rigtigt, mener Søren Steen Andersen. Han siger, det ikke er en sag mellem kommunen og virksomheden. - Men en sag mellem Skat og dem. Det har så afsmittende virkning på os bagud. Vi kan ikke forstå, man kigger hele 18 år tilbage. For i den periode har vi jo haft så store selskabsskatteindtægter, at vi også har betalt udligning til andre kommuner, som har haft gavn heraf, fortæller Søren Steen Andersen. Han påpeger, den normale absolutte forældelsesfrist er 10 år. - Det svarer jo stort set til, da den sammenlagte Assens Kommune startede (i 2006/2007, red.), siger Søren Steen Andersen. - Der er to lag i det. Det ene er, at vi altid bliver reguleret tre år tilbage. Dvs. de selskabsskatteindtægter, vi får hvert år, de er produktet af nogle tre år gamle indtægter. Det er, fordi staten regulerer frem og tilbage. Det er meget normalt. Så er der i den her sag åbenbart lavet et forlig mellem Skat og den givne, private virksomhed i Assens Kommune, siger han.

Skattesag Skat og virksomheden Dan-Foam i Aarup har ligget i strid med hinanden i Landsskatteretten om, hvorvidt virksomheden har indbetalt for meget selskabsskat eller ej siden 2001.



Dan-Foam producerer skumgummi ved at bruge en teknik, der er opfundet i Aarup. Den teknik har siden bredt sig til resten af den amerikanske Tempur Sealy-koncern, som Dan-Foam er ejet af, og derfor skal amerikanerne betale det danske selskab for at måtte bruge teknologien - en såkaldt royalty. Men Skat mener, at Dan-Foam er blevet betalt for lidt i royalty.

Urimeligt Borgmesteren bemærker, at "denne tilsyneladende høje skatteindtægt" gennem årene kan have gjort, at der var nogle andre puljer, kommunen har søgt tilskud fra, som ikke er kommet Assens Kommune til gode. - Fordi, vi åbenbart har tjent mere på selskabsskatten. Altså har man måske siddet og sagt, når man har kigget på ansøgninger (f.eks. puljen til vanskeligt stillede kommuner, red.), der kan man godt have begrundet et afslag med, vi har haft for høje selskabsskatteindtægter. Men det har vi så åbenbart ikke alligevel, siger borgmesteren. - Så der er mange ting, der rykker sig pga. det her som vi finder helt uforståeligt - og i øvrigt også urimeligt, fortæller han. - Det her er en regulering, så bliver man bare reguleret for det kommende år på én gang på bloktilskud. Bum, så trækker man beløbet, tilføjer Søren Steen Andersen. Ifølge kommunen har Skat meddelt, at de "pt. aftalte reguleringer bliver foretaget så disse slår igennem i 2020".

Afventer svar 18. februar skrev Assens Kommune ved Søren Steen Andersen og kommunaldirektør Finn G. Johansen således et brev til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille (LA) med en appel om, at det ikke er rimeligt og at der skal findes en løsning. I brevet gør kommunen opmærksom på, at kommunen i forvejen har en meget trængt økonomi. "Sagen har en sådan karakter og alvorlig konsekvens for Assens Kommune, at der bør dispenseres", står der i brevet, som kommunen endnu ikke har fået et retursvar på. Kommunen har også rettet henvendelse til skatteminister Karsten Lauritzen (V).