Skarp kritik fra Assens: Energistyrelsen har forhåndsgodkendt vindmølleprojekt

Assens Kommunen retter i et høringssvar om vindmølleparken Lillebælt Syd skarp kritik af Energistyrelsens sagshåndtering. Kommunen mener, at projektet allerede er forhåndsgodkendt fra styrelsens side, og at det er et fælles projekt mellem Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning.

Assens/Helnæs: Energistyrelsen har allerede forhåndsgodkendt Sønderborg Forsynings vindmølleprojekt Lillebælt Syd, og det er et fælles projekt mellem styrelsen og forsyningsselskabet. Og det på trods af at Energistyrelsen skal være neutral myndighed i det omdiskuterede projekt.

Det oplever Assens Kommune oplever i sagsbehandlingen om vindmølleparken, som Sønderborg Forsyning vil placere fire kilometer fra Helnæs' kyst.

Assens Kommune beskriver i et høringssvar, der er skrevet i forbindelse med, at vindmølleprojektet er sendt i teknisk myndighedshøring, sin bekymring for, at Energistyrelsen ikke optræder neutralt, og at styrelsen samarbejder med Sønderborg Forsyning om at få projektet positivt modtaget og godkendt.

Assens Kommune er derfor, efter en aktindsigt, af den opfattelse, at opstillingen af vindmøllerne er afgjort på forhånd, og "Energistyrelsens sagsbehandling rejser spørgsmål om saglighed, habilitet og en mulig tilsidesættelse af undersøgelsesprincippet", som der står i høringssvaret.

Kommunen mener derfor, at det er "vanskeligt at have tillid til, at styrelsen vil have en neutral tilgang til spørgsmålet om godkendelse af miljøkonsekvensrapport og en eventuel senere meddelelse af etableringstilladelse."