Skallebølle: Nyt udvalg arbejder for at styrke fællesskabet

Skallebølle: I Skallebølle har et helt nyt udvalg har sat sig sammen for at lave en udgave af Bøllefesten, hvor fællesskab, hygge og sammenhold er i centrum. Bøllefesten finder sted fra 20. juni til den 23. juni, og alle sejl er sat til med et tætpakket program.

Lørdag aften er der stor Sømandsfest med dj, livemusik og god mad og drikke. Søndag aften er der fællesspisning med helstegt pattegris og livemusik, hvorefter der vil være fakkeloptog til Skt. Hans bålet.

Som noget nyt i år opstilles et telt, hvor virksomheder, foreninger, organisationer, kunstnere og andre kan få en stand, hvor de kan markedsføre sig selv. Målet er at udbrede kendskabet til, hvad der er i og omkring Skallebølle og nabobyerne, lyder det fra Bøllefestudvalget.