Skalbjerg kommer velforberedt til politikermøde

Skalbjerg: Onsdag 29. maj er det Skalbjergs tur til at møde politikerne til et borgermøde i kombination med det månedlige byrådsmøde. Og der bliver nok at tage fat i. Skalbjerg-borgerne har lavet en lang liste med ønsker til byrådet. Og tingene er ikke nødvendigvis en overraskelse for de kommunale repræsentanter, for ønskerne er allerede blevet præsenteret for Vej og Trakfik.

Det gælder for eksempel bump på Overgade, selv om Overgade er en gammel amtsvej, mener Troels Beck fra borgerforeningen godt, at det kan lade sig gøre.

- De er næsten alle steder. Det eneste sted, de ikke er, er hos os, mener han.

Han påpeger, at når bilerne kommer for hurtigt i svinget, kan det være svært for fodgængere, eksempelvis dagplejere, at nå over.

På ønskelisten fra Skalbjerg står også fortov, to-minus-en-veje på Magttenbøllevej fra byskiltet til Attebovej, Teglværksvej og Lergyden, og ikke mindst cykelstier, som de i Skalbjerg synes, politikerne burde have prioriteret meget højere for længe siden.

Endelig er der jernbanen. I øjeblikket stopper toget hver anden time, Skalbjerg ønsker timedrift.

- De er livsvigtigt for vores landsby, at der ikke sker forringelser, siger Troels Beck.

Måske alle disse ting ligefrem kunne tiltrække nye borgere til landsbyen mellem Tommerup St. og Vissenbjerg. Det har de også et bud på: et bofællesskab på ejendommen, hvor entreprenørfirmaet Skjøde Knudsen tidligere lå.