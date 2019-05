Skalbjerg kan få sit tredje bofællesskab

Skalbjerg: Bofællesskabet Lykkegård. Det er arbejdstitlen for et byggeprojekt i Skalbjerg.

25 boliger af forskellig størrelse med fælleshus tiltænkt såvel yngre som ældre, enlige som par. Det kan blive en realitet, hvis Assens Kommune også vil kigge til landsbyer som Skalbjerg, når de almennyttige boliger skal fordeles.

For to og et halvt år siden flyttede entreprenørfirmaet H. Skjøde Knudsen, i daglig tale blot kaldet Skjøde, fra Skalbjeg til et nyt domicil i Odense. Det er på samme adresse, som firmaet forlod, at det nu er parat til at opføre 25 nye lejeboliger. Men det forudsætter, at de kan opføres som almennyttige boliger med en kommunal grundkapital. Det siger Allan Nielsen, direktør og medejer af Skjøde.

- Ideen er født lokalt, og man henvendte sig til os, om vi kunne forestille os et nyt bofællesskab, men det kræver, at politikerne er indstillet på en kommunal grundkapital til 25 boliger, siger han.

Og det er den størrelse, der arbejdes med, fordi det er det, der skal til, når der også skal være et fælleshus.

Realiseres projektet, bliver det Vissenbjerg Sogns Andelseboligforening, som også står bag bofælleskabet Grevegården, som kommer til at stå som bygherre.

Det er ifølge Allan Nielsen også lokale beboere, der har peget på Skjødes ejendom, fordi den ligger centralt i byen. Firmaet bruger stadig lagerbygningerne til fremstilling af halvfabrikata, men det er sjældet.