Skal læse til præst: Skoleleder stopper

Et karriereskifte betyder, at Trine Traun stopper på Assensskolen efter to år som leder.

- De sidste par år har jeg tænkt, at det var ved at være tiden, og at nu var jeg ved at være for gammel til det, så jeg måtte hellere tage det op, hvis det er det, jeg skal. Hvis det skal være, skal det være nu, siger Trine Traun, der bliver boende i Odense og derfor skal pendle til Aarhus, når undervisningen starter.

- Dengang jeg var helt ung, ville jeg gerne læse teologi, og jeg søgte ind, men jeg blev ikke optaget. Jeg kom på seminariet i stedet for, og jeg har været rigtig glad for at være lærer, og jeg har været rigtig glad for at være skoleleder, men det har rumlet i mit hoved i alle årene.

Udfordrende år

Trine Traun har været leder af Assensskolen i to skoleår. Inden da var hun på Brylleskole, hvor hun blev ansat i 2008.

Og det bliver med blandede følelser, at hun siger farvel til arbejdsdagen på Assensskolen.

- Jeg efterlader også noget her, som jeg kan have det skidt med, for der er mange udfordringer her, som stadig skal tages vare om. Så må man håbe, at der er nogle, der tager det alvorligt, siger hun med henvisning til, at Assensskolen har været igennem en turbulent periode med nedskæringer og dårligt ry og deraf faldende elevtal.

Det har været hårdt at styre skolen igennem den periode.

- Jeg synes, det har været en udfordring. Der er nogle vilkår her, som gør det vanskeligere end andre steder. Det har tæret på mig. Vi har reduceret med 24 personaler, og det tærer hårdt på mig.

- Det kommer også an på, hvordan man er som person. Jeg er personaleleder, jeg er relationsmenneske, jeg er den, der godt kan lide at være tæt på folk, og have den daglige sparring, og det har haft så vanskelige kår her, siger Trine Traun og peger straks på, at der er sat gode ting i værk på skolen.

- Men det er en skole i start med rigtig mange spændende ting. Vi skal jo være rettighedsskole (Unicef Rettighedsskole, red.), vi er flyttet sammen til én matrikel, og der ligger et grundlag for nogle rigtig gode ting nu. Jeg tænker, at det med, at der kommer en med et andet blik på tingene, vil kunne gøre noget rigtig godt for det her. En, der kommer med et nyt syn, siger hun.