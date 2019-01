Skal forny lokaldemokratiet: Stemmerne kom til orde

Et par hundrede borgere engagerede sig og valgte at møde op til demokratiprojektet Vores Stemmer i Fyrtårn Tomemrup i løbet af lørdagen. Borgerne skulle, uden politisk indblanding, diskutere idéer, forslag og løsninger til at forbedre sundhedstilstanden i Assens Kommune. Tænketanken Mandag Morgen står bag Vores Stemmer. Foto: Martin Kloster