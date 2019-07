Lokaldebat: Jeg hedder Laurits, og jeg er 7 år.

Jeg synes, at mange børn bruger for meget tid foran en skærm. Der findes mange forskellige skærme. For eksempel telefon, computer, fjernsyn og Ipad. Børn sidder alt for stille, når de ser skærm.

Jeg synes, at mange børn skal bevæge sig meget mere.

Hjemme hos mig har vi en regel om højest 30 minutters skærmtid om dagen. Når børn ser skærm, er det en god ide at ligge på maven for at passe på nakken.