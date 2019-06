Skadestue. En syg omvej

Lokaldebat: Efter at have vrikket om på min fod til træning i min fodboldklub BK Vestfyn og derefter se, at der voksede sig en kugle på størrelse med en golfbold ud fra min ankel, kunne jeg uden nogen større lægeerfaring konkludere, at der var noget galt.

Jeg ringede derfor til min vagtlæge, som direkte sendte mig videre til skadestuen i Svendborg.

I den ene time som man bruger for at transportere sig selv til Svendborg fra Assens, tænke jeg på, hvor absurd det er, at man sender borger i Assens på denne syge omvej for at få behandling eller anden pleje. Det skriger på en decentralisering af skadestuerne, for denne løsning er hverken holdbar for patienten, de pårørende eller miljøet.

Infrastrukturen er på ingen måde god nok mellem disse to byer, og det vil nærmere være nemmere at sende folk til Kolding både med privat og offentlig transport.