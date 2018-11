Skånsom yoga i husflidsforeningen

Tommerup St.: Yoga er en af tidens hotteste motionsformer. Her er der nemlig god mulighed for at træne hele kroppen, samtidig med at man finder ro i krop og sjæl.

Restorativ yoga er den blideste yogaform, hvor tempoet er helt langsomt, og hvor der er mulighed for at blive støttet af yogapuder, tæpper og bælter.

Verninge husflid tilbyder nu et kursus i restorativ yoga med Lisbeth Harboe som underviser. Det sker i yogalokalet på Tallerupvej i Tommerup St. fredag 7. december kl. 16-18 og 11. januar kl. 16-18.

Tilmelding skal ske på www.verninge.husflid.dk. /EXP