Singer-songwriter-festival i Aarup: Orddribleri og følsomme vokaler

Aarup: Lørdag den 27. juli forvandles Sanggaards Plads i Aarup til åben festivalplads omkring en friluftsscene, hvorfra årets Aarup Singer-Songwriter Festival afvikles.

Det er Kulturhuset Industrien, der står bag arrangementet, hvor der er lagt vægt på at servere et alsidigt program kl. 11 til 17 med gratis adgang.

36-årige Morten Christensen fra Odense lægger ud med musik fra sin første dansksprogede EP. Han følges op af pseudonymet Vingard, der dækker over den nordjyske sangerinde Tine Vingaard, der har været på en tysklandsturné, og i øvrigt sunget og spillet på utallige danske musikscener. Den 27. juli er hun i Aarup med sine svingende harmonier og solide rytmer.

"Select Captain" er det musikalske alter ego for sanger, sangskriver og guitarist Kristian Gaarskjær. Med et afsæt i den amerikanske sangskrivertradition, tager kaptajnen lytterne med på et roadtrip gennem et fængende og skrøbeligt musikalsk univers, domineret af solide melodier. Select Captain er netop nu aktuel med sit 3. album: "Off To Save The World".