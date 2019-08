Sinatur Hotel & Konference etablerer internt ambassadørkorps

Ebberup: Et nyt korps af medarbejderambassadører skal bidrage til at føre Sinaturhotellernes ambition og bæredygtige forretningsstrategi ud i livet. Hotel- og konferencedriften skal fylde så lidt i klimaregnskabet som overhovedet muligt, og de seks hoteller - heriblandt Gl. Avernæs - har sat en række konkrete 2030-mål, som blandt andet handler om økologi, lokale råvarer og grøn strøm.

- Det er ikke ambassadørernes job at motivere kollegerne, for det er der ikke brug for. Vores medarbejdere vil rigtig gerne gøre en forskel. Men vi er mange, og det er vigtigt, at vi arbejder i samme retning og fortæller gæsterne den samme historie på tværs af de seks Sinatur-hoteller, fortæller Morten Grimsgaard, der er direktør for Gl. Avernæs Sinatur Hotel i en pressemeddelelse.

Korpsets første opgave er allerede fredag 6. september, hvor de 30 ambassadører får lejlighed til at tale om bæredygtighed med morgenens hotel- og konferencegæster. De får nemlig stukket en avis fra det uafhængige medie Verdens Bedste Nyheder i hånden, når de træder ind på hotellet.