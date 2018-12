Simons to år i Sirius: - Det største jeg har oplevet

I 766 dage var Simon Flening del af Slædepatruljen Sirius, hvor han blandt andet var på to lange ture kun sammen med hundene og hans slædemakker Jori. Alligevel følte han sig aldrig alene. - Man er overhovedet ikke ensom. Det eneste alenetid, du har, når du er ude på slæderejsen, er, når du er ude at kæle med hundene, eller når du er ude for at skide, siger Simon Flening. Privatfoto