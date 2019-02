Flemløse: - Vi vil gerne prøve noget nyt, og da vores sognemedhjælper for Vibeke Lundgreen for nylig foreslog, at vi kunne lave et arrangement med spisning af sild og ost i Sognehuset, syntes vi i menighedsrådet, at forslaget var så godt, at vi besluttede os for at prøve det.

Sådan fortæller Jette Jørgensen, der er formand for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd.

Premieren på det nye arrangement - ""Sild og Gl. Ole" - finder sted i Flemløse Sognehus onsdag den 27. februar fra klokken 11 til klokken 13.

Her serveres der tre slags sild og tre slags ost, hvoraf den ene ost er en såkaldt Gamle Ole med en fedtprocent på den rigtige side af 25 procent og med en lagringstid på mindst 34 uger.

Menighedsrådet har allerede besluttet sig for, at der også i fremtiden skal holdes "Sild- og Gl. Ole"-arrangementer i sognehuset.

Det kommer til at ske på følgende onsdage: 27. marts, 25. september og 27. november.

Til det første arrangement onsdag den 27. februar skal man melde sig til hos sognemedhjælper Vibeke Lundgreen på telefon 29 70 40 29. Hun skal have besked senest fredag den 22. februar.

Det koster 30 kroner at spise med. /SP