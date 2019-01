Sigtet for fynsk dobbeltdrab fængslet i yderligere fire uger

Helnæs: Den 43-årige mand, som er sigtet for drabene på 74-årige Hannelore Bess og 37-årige Benjamin Bonde Nielsen 9. december, har fået forlænget sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger. Det oplyser Klaus Lauridsen fra Fyns Politi, som er anklager i sagen.

Ved Retten i Odense umiddelbart efter dobbeltdrabet, der fandt sted på Helnæs Byvej 3, blev den 43-årige varetægtsfængslet i surrogat frem til 7. januar.

- Om fire uger skal han for retten igen, og så skal dommeren tage stilling til, hvad der så skal ske, siger Klaus Lauridsen.

Fyns Politi efterforsker fortsat drabene, og der er iværksat mentalundersøgelse af den sigtede, som har givet en fuld tilståelse i sagen. Alligevel efterforsker politiet det som en sag, hvor den sigtede nægter sig skyldig, har vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi tidligere oplyst til Fyens Stiftstidende.

- Selvom sigtede umiddelbart erkender at have forvoldt de her menneskers død, så har man jo mulighed for pludselig at nægte. Derfor efterforsker vi sagen, som om vi ikke havde en tilståelse, sagde Jørgen Andersen i december.

Den 43-årige sidder varetægtsfængslet på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart.