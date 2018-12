Dobbeltdrab på Helnæs: Gerningsmand knivdræbte sin udlejer og tilfældigt offer

To personer blev fundet dræbt på helnæs søndag. Her ses politiet ved gerningsstedet på helnæs Byvej ved den blinde vej Kovej. Foto: Kim Rune

To person fundet knivdræbt på Helnæs søndag. Sindsforvirret mand pågrebet og anholdt sigtet for mordene på ældre kvinde, han boede til leje hos, og en tilfældig mand, der formentlig kom for at levere brænde på adressen. Politiet lukkede Helnæs af.

Grundet efterforskningen var Helnæs Byvej spærret af i begge retninger søndag aften, så kun beboere på Helnæs kunne passerede forbi efter at have fået lov af politiet.



Kilde: Fyns Politi.

Helnæs: Masser af blå blink i det fjerne indikerede på den forblæste og dunkle Helnæs Byvej, at noget alvorligt var i gærde lidt længere fremme på Helnæs søndag aften. Og det var der. Klokken 19.10 søndag aften kunne Fyns Politi på deres Twitter-profil oplyse, at der var fundet to personer døde på en adresse og at politiet efterforskede sagen som en drabssag. En person, en mand, var blevet anholdt og sigtet for drab, oplyste Fyns Politi kortfattet. Jørgen Andersen, vicepolitikommissær, kunne senere søndag aften fortælle til fyens.dk, at der havde gået en sindsforvirret mand rundt på Helnæs. - Vi bliver kaldt ud til området, fordi der er en sindsforvirret mand, der opfører sig mærkeligt. Han bliver anholdt og i den forbindelse fremkommer der oplysninger, som gør, at vi kører hen til den landejendom, hvor vi finder en knivdræbt mand og kvinde på gårdspladsen, siger han. Jørgen Andersen fortæller, politiet var ret sikre på, at den anholdte han var lejer hos det kvindelige offer, en ældre kvinde. - De to ofre havde efter vores oplysninger ingen relation. Det er kvinden, der bor på ejendommen, mens det mandlige offer formentlig tilfældigt er kommet til stedet - måske med noget brænde, hvorefter han også er blevet knivdræbt, fortæller Jørgen Andersen.

Kender ikke motiv Jørgen Andersen fortæller, politiet ikke kender motivet. - Vi kender ikke motivet og vi ved ikke lige, hvad det er, der har udløst den her situation, men vi kommer som sagt herned, fordi han render rundt og opfører sig mærkeligt, tilføjer vicepolitikommissæren. Hvad pressen kunne se ude fra den afspærrede vej i buldermørket med de oplyste blink, så arbejdede politiet enten inde på eller tæt ved den gård, der ligger lige ved siden af den blinde Kovej på nordsiden af Helnæs, det er ikke så langt fra dæmningen fra Fyn-siden. Men det har søndag ikke været muligt at få bekræftet endeligt, om der var sket noget på eller ved gården. Politiet skulle dog ifølge eb.dk havde fundet de dræbte personer om eftermiddagen på gårdspladsen. Og et vidne fra Næsby i Odense, som fyens.dk har talt med, så ved 15-tiden flere politibiler køre i høj fart med udrykning inde fra byen. Men om der har været en sammenhæng, det kan ikke bekræftes. - Anklagemyndigheden skal vurdere omkring en fremstilling i grundlovsforhør i morgen, siger Jørgen Andersen til fyens.dk. Politiet havde ved gerningsstedet forsynet en vogn med projektører som lyste ind på ejendommen, mens efterforskere i hvide dragter kunne ses passerede forbi af og til, oplyste i mørket. En anden hvid varevogn havde en stor anhænger koblet på, som det så ud til politiet brugte som mobil kommandostation ved gerningsstedet. Der var også fire kassevogne, mens beredskabet også var til stede. Ved 20-tiden forlod en bil fra beredskabet dog stedet - og avisen udsendte så senere formentlig samme bil holde ved Spar-købmanden i Ebberup.

Helnæs spærret af På grund af efterforskningen afspærrede politiet Helnæs Byvej ved Kovej. Kun beboere fra øen fik lov til at passerede forbi efter at have snakket med betjentene i den Mercedes-politibil, der holdt på tværs af vejen. Andre bilister måtte parkere i siden af vejen eller vende om og køre mod Fyn igen, for de kom ikke igennem.

