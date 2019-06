Sidste chance for at blive statist i 'Fred til lands'

Frøbjerg: Vil du være statist i den nye, store DR-serie 'Fred til lands', som bliver sendt til efteråret, og som filmes i Assens Kommune, er det sidste udkald. Den 17. og 18. juni bliver der optaget scener fra en sankthansfest. Optagelserne finder sted ved Frøbjerg Bavnehøj og er nogle af de sidste, der skal filmes i serien.

'Fred til lands' skal bruge 40-50 statister ud over dem, der allerede har tilmeldt sig, fortæller Jacob Pilgaard, som er instruktør og manuskriptkonsulent ved Willow Film. Om du er ung, gammel, barn, mand eller kvinde spiller ikke den store rolle, for hensigten er at samle så mange forskellige typer mennesker, som der normalt vil være ved en sankthansfest, fortæller han.

- Folk plejer at hygge sig ret godt, tilføjer han.

Optagelserne finder sted fra henholdsvis klokken 12 og klokken 16 mandag den 17. juni og fra klokken 15 tirsdag den 18. juni. Send en mail til fredtillands@willowfilm.dk, hvis du vil være med. Det er en fordel, at man kan være med begge dage, men ikke et krav. Tilmelding er ikke en garanti for at komme med.