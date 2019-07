Sidder fast på tredjedagen: 112 meter langt fragtskib på grund ud for Assens

Det fragtskib, som tidligt lørdag morgen stødte på grund ud for Assens Havn, sidder mandag eftermiddag stadig fast.

Assens: Det fragtskib, som lørdag morgen stødte på grund ud for Assens, er mandag eftermiddag endnu ikke kommet fri. Lørdag aften forsøgte bugseringsbåden Obelix, som er ejet af DBB Salvage A/S (Dansk Bjergning og Bugsering) ifølge TV2 Fyn ad flere omgange at hive det 112 meter lange skib fri - uden held. Fragtskibet tilhører et tysk rederi og er ifølge TV2 Fyn lastet med træpiller. Det var på vej fra Parnu i Estland til Kolding, da det lørdag morgen omkring klokken 05 stødte på grund i farvandet ud for Assens Havn syd for Baagø. Lørdag udsendte Forsvaret to tweets, hvori det blev fortalt, at skibet rutinemæssigt blev tilbageholdt, så man kunne sikre sig, at der ikke var hul i skroget. Herefter skulle det have været trukket fri og være fulgt til dykkerundersøgelse, før det kunne sejle videre. Det er dog endnu ikke sket, da skibet mandag eftermiddag fortsat sidder fast.

Det strandede skib får ifølge havnechef Ole Knudsen ikke betydning for afviklingen af arrangementet "Assens for fulde sejl", og skibet ligger ikke i vejen for de mange træskibe, som anløber havnen tirsdag. Foto: Sofie Secher Karlsen

Der er ingen huller i skroget på det grundstødte skib ved Bågø ved Assens, Fyn. @forsvaretdk afventer slæbebåd, der skal trække skibet fri og følge det til dykkerundersøgelse, før det kan sejle videre. #dkforsvar -- Forsvaret (@forsvaretdk) 20. juli 2019

Ingen kommentarer Hvad der nu skal ske med skibet, vides ikke. Direktør for DBB Salvage A/S, Ove C. Eriksen sagde søndag til TV2 Fyn, at der ikke forventedes at blive taget beslutning om den videre proces før tidligst mandag. Siden har direktøren fået besked på ikke at udtale sig til pressen, ligesom selskabet, der ejer Felix, heller ikke ønsker at udtale sig. Søværnets miljøskib Marie-Miljø har siden lørdag ligget i Assens Havn i tilfælde af, at der skulle ske læk, når fragtskibet Felix blev trukket fri.

Søværnets miljøskib Marie-Miljø har siden lørdag ligget i Assens Havn i tilfælde af, at der skulle ske læk, når fragtskibet Felix blev trukket fri. Foto: Sofie Secher Karlsen

For fulde sejl er ikke i fare Havnechef i Assens, Ole Knudsen, følger med i processen fra sidelinjen. Selv om han mandag holder ferie, får han løbende opdateringer, fortæller han. Og lykkes det ikke at hive fragtskibet fri, før Assens tirsdag er på den anden ende på grund af "Assens for fulde sejl", så går det nok. Det strandede skib får ifølge havnechefen ikke betydning for afviklingen af arrangementet, og skibet ligger ikke i vejen for de mange træskibe, som anløber havnen i morgen.