September i billeder: Fyr og flamme

Fotograf Kim Rune har samlet nogle af de bedste og vigtigste billeder fra 2018. Her kan du se pletskuddene fra september.

De store monstertrucks kunne godt begejstre en lille purk, men måske også til at føle sig en lille smule mindre.Foto: Kim Rune

1. spadestik på førtse etape af omdannelsen af Plumgrunden, en tidligere industrigrund i Assens bymidte. Boligforeningen FAB vil opføre 50 almennyttige boliger. Spadestikket blev taget af borgmester Søren Steen Andersen og formand for Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, Erling Nielsen. Foto: Kim Rune

For et år siden var Salbrovadskolen lukningstruet. Men i september kunne skolen fejre, at antallet af elever netop havde rundet 100.Foto: Kim Rune