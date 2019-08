Assens: Det er tid at finde bowlingskoene frem til en ny sæson i Ældre Sagen Vestfyns bowling.

Her deltager omkring 160 seniorer i bowlingspillet, hvor man hygger sig med en times ugentlig bowling og socialt samvær. Udover bowlingspillet har samværet også en social funktion, man kommer uden for hjemmet og får mange gode oplevelser - og der er plads til både singler og ægtepar.

Ved juletid holder bowlerne en fælles julesammenkomst for alle spillere, og der arrangeres en tre-fire dages bowlingtur til Tyskland for interesserede.

For at give nye spillere lejlighed til at stifte bekendtskab med bowlingen indledes sæsonen med en times gratis prøvebowling i Assens Bowlingcenter torsdag 29. august kl. 14.

Bowlingsæsonen begynder mandag 2. september og torsdag 5. september i Assens Bowlingcenter på Korsvangcentret. Der spilles mandage kl. 14, kl. 15 og torsdage kl. 10, 11, 13, 14 og 15.

Er man interesseret, kan man møde i Korsvangcentret på et af de anførte tidspunkter.