Vi har bedt en række mennesker, som har fødselsdag i dag den 24. december, om at svare på, hvordan det egentlig er at dele sin fødselsdag med juleaften. Læs deres svar herunder - og send gerne et tillykke afsted til dem på Fyens.dk.

Sebastian Goodwin, fylder 27 år: - Som barn var det sgu lidt træls at have fødselsdag juleaften, fordi jeg gerne ville fejre dagen med mine venner som de fleste børn. Om dagen er det min dag, vi spiser brunch samlet om middagen, og jeg får mine fødselsdagsgaver ved bordet med flag til. Om aftenen fejrer vi jul ligesom alle andre familier, godt med julestemning, årets lækreste måltid og jule tam-tam efter aftensmaden. Årets hyggeligste dag! - Den mest mindeværdige fødselsdag var det år, hvor jeg som barn inviterede min bedste ven til at fejre jul med min familie. Han kommer fra Algeriet i Nordafrika, så i hans kultur er juleaften jo bare en almindelig dag. Det var ret specielt, fordi jeg ville vise ham, hvad julen betød, og han har siden hen taget traditionen til sig og fejret jul med min familie. Det er lidt fedt at fejre min fødselsdag og juleaften sammen med min bedste ven. - Hvis jeg havde valget som barn, ville jeg vælge at have fødselsdag på en sommerdag, da jeg altid gerne har villet invitere alle mine venner til at fejre dagen med mig. Som voksen er jeg vel ?vokset? med opgaven, jeg deler min dag med dem jeg holder af, omgivet af julestemning og kærlighed - det er der ikke noget der topper!

Stine Juhl Petersen, fylder 30 år. - At have fødselsdag juleaften er faktisk rigtig hyggeligt. Jeg har altid 'snydt' lidt med min fødselsdag, da mine forældre har sørget for, jeg har holdt fødselsdag d.en 24. november, og det har jeg holdt ved, da der jo ikke er så mange, der har tid, mulighed eller lyst til at komme til fødselsdag den 24. december. Så min fødselsdagsfestdag er den 24. november - og den nærmeste familie og venner ønsker også tillykke med fødselsdagen den dag. - Jeg har ikke nogen fødselsdag, jeg husker bedst. Fra min 25 års fødselsdag har jeg et ar i hånden, fordi jeg havde skåret mig i hånden tidligere på dagen, så jeg sad på skadestuen da mine gæster kom. Nu har jeg lige holdt min 30 års fødselsdag, og det endte med et brandsår på maven af kartoffelvand, fordi jeg skulle lave mad til mine gæster. - Jeg vil til hver en tid blive ved med at holde min 'snydefødselsdag' den 24. november. Den 24. december har jeg fødselsdag, frem til vi sidder ved bordet sammen med familien, og der bliver skålet første gang, hvor folk siger tillykke med fødselsdagen og glædelig jul, og derefter bliver der kun skålet glædelig jul, for så er det juleaften.

Poul Erik Mogensen, fylder 70 år. - Jeg er opvokset ved mine bedsteforældre, som gjorde alt for, at jeg skulle have en god fødselsdag. Jeg synes, at det er hyggeligt at holde fødselsdag den 24. december, og jeg synes, at det er en speciel dag. Og så er det jo en vane gennem snart 70 år. - Nogle af de særlige fødselsdage har været, da jeg i otte års alderen fik en Rasmus Klump bog, som jeg havde ønsket mig. Og da jeg fyldte 50 år, havde min kone arrangeret, at mine kollegaer skulle komme og overraske mig. De første kom klokken 6.30, og derefter kom de jævnt op ad dagen. Så det var en stor overraskelse. - Hvis jeg havde valget, ville jeg fortsætte med at have fødselsdag den 24. december. Jeg synes, det er hyggeligt med gaver det meste af dagen.

Torben Stig Pedersen, fylder 54 år. - Jeg har egentlig ikke tænkt så meget over, hvordan det er at have fødselsdag juleaften. Der holdes fødselsdag om formiddagen og over middag fejres julen. Sådan har det altid været.- Da jeg var knægt, solgte min far juletræer i Esbjerg, og et år gik det godt. Den 24. december om formiddagen var han lidt gavmild og sagde, at jeg kunne få de penge, jeg kunne sælge juletræer for. Pludselig havde jeg solgt 7-10 juletræer og tjent omkring 1.000 kr. Og det var mange penge dengang for en knægt. Og min far? Han fortrød vist... - Hvis jeg selv kunne bestemme, ville jeg fortsætte med at have fødselsdag den 24. december. Da jeg var barn, holdt min mor og far nogle gange en "mini" fødselsdag om sommeren, fordi de troede, jeg var lidt ked af det. Men jeg har jo ikke prøvet andet.

Laurits Rindal, fylder 12 år. - Jeg synes, at det at have fødselsdag juleaften er som at have fødselsdag alle andre dage, men jeg ved det jo ikke. Der sker jo så bare noget andet om aftenen, og der kommer nogle andre gæster. - Den mest specielle fødselsdag jeg har haft, var da jeg fyldte 10 år. Det var specielt, fordi det var min første runde fødselsdag. - Jeg synes, at fødselsdags- og julegaver er lige gode, fordi der ikke er stor forskel på dem. Og hvis jeg selv kunne bestemme min fødselsdag, ville jeg gerne have fødselsdag i juni/juli, så jeg ikke skulle vente så lang tid på at få gaver igen.

Jeppe Stubkjær, fylder 17 år.- Jeg synes, at det er rart nok at have fødselsdag juleaften, fordi man får dobbelt op på gaver, og så er man sammen med sin familie.- Min fødselsdag for to år siden var speciel, fordi jeg fik mine yndlingsspil, og fordi min fætter reddede min morfars kærestes liv.- Jeg synes, at fødselsdagsgaverne er bedst, fordi det er for det meste penge, og det kan man jo bruge til alt.- Hvis jeg selv kunne vælge, ville jeg stadig have fødselsdag den 24. december, fordi det er hyggeligt, at vi holder fødselsdag sammen med min fars familie om morgenen, og så holder vi fødselsdag/juleaften sammen med min mors familie.