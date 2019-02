Assens: Mange har læst nogle af lykkeekspert Nathalie Dahls klummer i de seneste par år i LokalAvisen Assens.

Tirsdag 19. marts kl. 19.30 kan man på Tobaksgaarden i Assens opleve hendes foredrag om "Selvomsorg".

Foredrag er til dem, som vil have et lettere og mere velfungerende liv på alle planer. Et lykkeligt liv kræver, at man starter arbejdet på mentale plan. Al forandring til det bedre begynder nemlig ifølge Nathalie Dahl med tankerne.

