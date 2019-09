Sejlads og dyrefodring: Snus til efterskolelivet i 24 timer

Tommerup: Skoleåret er netop startet på Vestfyns Efterskole, men derfor er det ikke for tidligt til at tænke over, om man har lyst til at tage et år på skolen næste år eller senere i fremtiden. Nu kan man i hvert fald få lov til at snuse til efterskolelivet i et døgn, hvor der både er dyrepasning og sejlads på programmet.

Efterskoledøgnet finder sted fra fredag 13. september kl. 17.30 til lørdag 14. september. Børnene deltager uden forældre, men de voksne er velkomne til kaffe på hjemrejsedagen, hvor de kan høre mere om efterskolen, som ligger på Tommerup Nørremark. Vestfyns Efterskole er Danmarks mindste efterskole.

Skolens båd, Olivia, ligger i Rantzausminde havn ved Svendborg, og efterskolen holder både køer, får og grise.

De unge skal selv medbringe sovepose, skiftetøj, arbejdstøj, badetøj, regntøj, sygesikringskort og personlige ejendele, men mobiltelefonen skal blive hjemme.