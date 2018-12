Sebastian gæster Tobaksgaarden næste år til maj

Assens: Der er længe til den 8. maj, men så har man noget at glæde sig til, for den onsdag kommer sanger, komponist og meget andet Sebastian til Assens med et show, der foruden et af landets ubetinget bedste bagkataloger rummer anekdoter og historier fra et langt musikerliv fortalt med den underfundige humor, der er Sebastians varemærke. I mere end 40 år har Sebastian været en af de mest markante og mangesidede musikere, Danmark har haft at byde på. Han har solgt over to millioner plader igennem karrieren, og han har givet langt over 2000 koncerter. /exp