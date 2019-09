Se udvalgte høringssvar for Assens Kommunes sundhedspolitik

1. Frygt for besparelser

En af de pointer, der går igen i flere høringssvar, er, at yderligere besparelser ikke må sætte en stopper for den ellers så ambitiøse sundhedspolitik.

Det er blandt andet MED-udvalget for Dagtilbuddene i Tommerup-området, der er bekymret for besparelsernes indflydelse.

"Vi er enige i, at det er den forebyggende indsats, der er vejen frem, og at uligheden hos kommunens borgere skal reduceres. Vi bliver dog nødt til at gøre opmærksom på, at konstante reduktioner og besparelser har en negativ indflydelse på dette. Institutionerne har bestemt MOD og VILJE til at understøtte politikken, men hvis ikke vilkårene er acceptable, frygter vi, at det bliver til MODVILJE. For at personalet skal kunne understøtte politikken, skal de også have vilkårene for trivsel og god mental sundhed, og det er svært, når budgetterne er stramme, og der skal løbes stærkere, end godt er".