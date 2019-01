Se livet i et nyt perspektiv

Assens: Onsdag 23. januar klokken 20.00 opføres teaterforestillingen "Livet" på Vestfyns Teater.

Det er en forestilling med Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard i hovedrollerne, og den er skrevet af forfatterduoen Vase og Fuglsang. Den handler om de to venner Tom og Alex, som man følger fra deres død - så er det triste ligesom overstået - og til deres første møde i barndommen. Alt i alt en spændende mulighed for at se på hverdagens udfordringer i et nyt perspektiv, som der står i pressemeddelelsen.

Der er endnu billetter at købe til forestillingen. De kan købes på www.vestfynsteater.dk.

