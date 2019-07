Se listen: Her er fejl og mangler i vindmølle-rapport

4. Fugle og natur

Jyske Vestkysten, der også har set rapporten, skriver: "Der mangler en beskrivelse af forekommende fuglearter på et overordnet niveau - eksempelvis for havørnen, som er ynglende på Sydfyn og må antages at udnytte farvandet som fourageringsområde. En vurdering af projektets konsekvenser for ynglende havørn i forhold til kollision vil være relevant; havørn indgår også i udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder.

Konsekvenserne for trækfugle er uklart. Anlægsfasens betydning er generelt nedtonet, og det er dermed uklart, hvilken varighed, de konkrete vurderinger bygger på.

Der tages ikke hensyn til forstyrrelser i yngleperioder, når der foretages vurderinger. Dette bør inddrages.

Det undrer, at de enkelte Natura 2000 områders bevaringsmålsætninger ikke er beskrevet, selv om der i hele den indledende del af Natura 2000 kapitlet netop tales om dette som en del af grundlaget."