Se listen: Disse fire projekter skal skabe liv i Assens by

4. Art i Assens (10.000 kroner)

Art i Assens har planer om at omdanne den tidligere Kiwi-butik på Østergade i Assens til et samlingssted for kunstnere. Her skal de kunne få et værksted, hvor de kan arbejde og få plads til kreative udfoldelser. Samtidig skal der også være rum til udstillinger. Gruppen forestiller sig også, at der kan laves et pop up-bibliotek, og at stedet kan indrettes, så der er mulighed for refugieophold for kunstnere.

Styregruppen gør opmærksom på, at den giver de 10.000 kroner under forudsætning af, at de bruges til et synligt event i byen.